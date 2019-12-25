В Приморье в багажнике автомобиля обнаружили части тела тигра

Прокуратура возбудила уголовное дело.

Прокуратура При морского края взяла на особый контроль уголовное дело по факту обнаружения частей тела тигра в багажнике автомобиля, который был остановлен сотрудниками ГИБДД. Соответствующей информацией с журналистами поделились сотрудники прес-сслужбы регионального управления надзорного ведомства. По факту произошедшего ведется уголовное дело по части 1 статьи 258.1 УК РФ. Речь идет о незаконных добыче и обороте особо ценных диких животных из Красной книги России или охраняемым международными договорами.

24 сентября 2025 года на автодороге Раздольное - Хасан сотрудниками ГИБДД был остановлен автомобиль, в багажнике которого обнаружены части тела животного, предварительно, идентифицированные как части тела тигра. сообщение прокуратуры России

Напомним, что амурский тигр представляет из себя один из самых редких хищников. Его внесли в международную Красную книгу. В дикой природе нашего государства эти дикие кошки располагаются в четырех регионах: Приморском и Хабаровском краях, а также на территории Амурской и Еврейской автономной областей (ЕАО). Согласно оценкам экспертов, популяция хищника на российской территории составляет около 750 особей.

Фото: Telegram / Прокуратура Приморского края