Эмоциональный "танец" медведя попал на видео в заказнике Приморья

Бурый медведь почесал спину о дерево.

Эмоциональный "танец" медведя около ствола дерева попал на фотоловушку в заказнике "Полтавский" на территории Приморского края. Соответствующее заявление сдедали сотрудники пресс-службы регионального центра "Амурский тигр". Специалисты разместили в Telegram-канале видеозапись. В кадре заметно, что дикий обитатель леса почесал себе спину.

Фотоловушка в заказнике "Полтавский" в Приморском крае стала невольной свидетельницей эмоционального "танца" в исполнении бурого медведя. сообщение заказника

Напомним, что медведи чешут спину о ствол дерева, проявляя этим действием маркировочное поведение. Таким образом звери оставляют запаховые метки, обмениваясь информацией о своем виде, поле и возрасте. Этот способ помогает им искать себе пару и метить территорию. Государственный природный биологический (зоологический) заказник регионального значения "Полтавский" основан в 1963 году. Он находится в западной части Приморья, в Уссурийском городском округе и Октябрьскои муниципальном районе. Площадь объекта составляет 119 тысяч гектаров.

Фото и видео: Telegram / Центр "Амурский тигр"