Медведь на Камчатке напал на спящую туристку

СК и Прокуратура проводят проверку, пострадавшая в тяжелом состоянии.

Медведь напал на 43-летнюю туристку из Саратова в Елизовском районе Камчатского края. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы регионального управления Следственного комитета России. Специалисты пояснили, что в настоящее время потерпевшая госпитализирована. Медиуки диагностировали у пациентки обширные укушенные рваные раны и перелом. Ее состояние оценивается как тяжелое. Женщина была прооперирована, н все еще остается в реанимационном отделении.

Следственным отделом по городу Елизово регионального ведомства СК России по материалам органов прокуратуры организована процессуальная проверка по факту нападения медведя на 43-летнюю туристку в районе Мутновской ГеоЭС Елизовского района. пресс-служба СК РФ

По предварительным данным от надзорного ведомства, чрезвычайная ситуация произошла в пятницу, 18 июля, в районе Мутновской геотермальной электростанции, дикое животное напало на человека, который спал в палатке. К проверке подключилась краевая прокуратура, которая проверит туристическую фирму на предмет оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Напомним, что в 2025 году речь идет о первом случае нападения медведя на человека на Камчатке.

В Японии на территорию аэропорта пробрался медведь.

Фото и видео: Telegram / SHOT