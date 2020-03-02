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В Приморье удалось снять на видео краснокнижных морских львов

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Сивучи редко заходят в акваторию Дальневосточного морского заповедника.

В Приморье удалось снять на видео краснокнижных морских львов. Об этом журналистам рассказали представители национального парка "Земля леопарда". Известно, что сивучи появились в акватории Дальневосточного морского заповедника. Эти животные являются крупнейшими в мире представителями ушастых тюленей. Засечь движение диких гостей под водой удалось видеооператору Дмитрию Рудасю.

Перед объективом резвятся в подводных зарослях более десяти особей сивуча, также известного как северный морской лев. Любопытные животные совершенно не боятся, с интересом смотрят прямо в кадр и периодически подплывают поближе, желая лучше рассмотреть гостя.

пресс-служба "Земли леопарда"

Специалисты уточнили, что в ролике показаны молодые особи. Для них типично держаться группами, но чаще животных можно увидеть поодиночке. Краснокнижные морские львы находятся в акватории заповедника бессистемно и не остаются там для дальнейшего размножения.

Женщина тростью отбилась от леопарда.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости

Теги: земля леопарда, красная книга, морские львы, приморье, сивуч
Категории: Новости России, Тема дня, Лента новостей,

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