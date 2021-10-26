В Приангарье задержали женщину, которая заперла своих детей на несколько дней одних в квартире

Ее поместили в изолятор временного содержания.

В Иркутской области задержали женщину, которая заперла своих детей на несколько дней в квартире. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК России.

По версии следствия, 21 октября женщина ушла из дома в городе Братске и оставила четверых детей в возрасте от года до десяти лет одних в квартире. Она отправилась к своим друзьям распивать алкогольные напитки.

О несовершеннолетних, оставленных на долгий срок, 24 октября сообщила в полицию жительница поселка Осиновка. По ее словам, она стала свидетельницей того, как женщина по спущенной детьми веревке передавала детям продукты питания. На место происшествия Полицейские при помощи пожарной лестницы вызволили детей из дома. Сейчас они находятся в центре помощи.

Местонахождение матери детей было установлено. Женщина была задержана и помещена в изолятор временного содержания. Против нее возбудили уголовное дело.

Возбуждено уголовное дело в отношении 31-летней женщины, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ст.125 УК РФ (оставление в опасности), ст.156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних). из сообщения СК России по Иркутской области

В беседе с ТАСС уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области Татьяна Афанасьева заявила, эта семья состоит на учете, так как неоднократно попадала в поле зрения инспекторов по делам несовершеннолетних за ненадлежащее поведение матери.

Ранее мы сообщали, что пострадавшая при взрыве газа в Набережных Челнах девушка скончалась в больнице.

Видео: ГУ МВД России по Иркутской области