В Предпортовом проезде создадут комплекс управления автоматизированной системы оповещения Петербурга

На эти цели готовы выделить более 63 млн рублей.

СПБ ГКУ "Городской мониторинговый центр" объявил тендер на работы по созданию комплекса технических средств пункта управления системы централизованного оповещения населения Петербурга. Как выяснил Piter.TV, изучив данные ЕИС, на эти нужды выделено 63,6 млн рублей из городского бюджета.

Мероприятия будут проходить по адресу: 5-й Предпортовый проезд, дом 4, корпус 3. Подрядчику необходимо будет выполнить монтажные и пусконакладочные работы, а также обеспечить функционирование систем электроснабжения.

Завершить работы планируется не позже декабря текущего года. Подать заявки на участие в электронном аукционе можно будет до 27 июля.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти 20 июля проведут комплексную проверку готовности систем оповещения населения.

Фото: Piter.TV