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В Праге 250 тысяч человек вышли на митинг, требуя отставки премьера

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Подобные протесты проходят в Праге в течение последних двух месяцев.

В Чехии митинг в Праге собрал 250 протестующих, которые требуют отставку Премьера страны.

В Чехии последние месяцы не спокойно. Люди выходят на митинги, требуя отставки премьера Чехии. Накануне вечером, 23 июня, на главной площади Праги собралось порядка 250 тысяч митингующих, среди которых студенты колледжей и ВУЗов, представители правых партий, общественные деятели, оппозиционные депутаты и простые граждане.

Министр Бабиш отказывается покидать пост, называя протесты "балаганом".

Видео: HUE

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Мировые новости, Общество,

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