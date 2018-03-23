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В Понтонном пожарные тушили загоревшийся самосвал

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В Колпинском районе на проезжей части днем загорелся самосвал.

Днем 23 марта в Колпинском районе Петербурга по дороге в поселок Понтонный загорелся самосвал. На месте происшествия уже работают специалисты ГУ МЧС по региону. Piter.tv получил видео, на котором запечатлен инцидент.

На записи пожарные протягивают с крупногабаритному грузовику рукава. Спасатели эффектно поливают пострадавшую машину потоком воды. Судя по видео, проблема возникла в передней части самосвала. С большой вероятностью огонь начал распространяться в отсеке для двигателя. Сведений  о пострадавших нет. Очевидцы отметили, что пожарные оперативно прибыли на место возгорания.

Видео и фото: Piter.tv

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Теги: возгорание , колпино , колпинское шоссе , пожр , понтонный , самосва
Категории: Новости СПб Картина дня

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