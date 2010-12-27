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В Колпинском районе четверо кавказцев забили до смерти охранника гаражного кооператива
Сегодня, 9:49
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lesjasap
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В Колпинском районе четверо кавказцев забили до смерти охранника гаражного кооператива

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В Понтонном четверо убийц до смерти забили мужчину в гаражном кооперативе.

В Колпинском районе четверо кавказцев забили до смерти пожилого охранника гаражного кооператива “Судостроитель”. Инцидент произошел в поселке Понтонный 15 ноября.
 
Как стало известно, 64-летний мужчина был убит представителями кавказских республик. Преступники были одеты в спортивные костюмы. Злоумышленники жестоко напали на петербуржца. Они избивали жертву руками и ногами до того момента, пока тот не перестал шевелиться. От полученных травм сторож погиб на месте происшествия.
 
Оперативники выяснили, что нападавшие скрылись с места происшествия на ВАЗе-2111 синего цвета. Очевидцу удалось установить государственный номерной знак автомобиля. Владельцем машины зарегистрирован 35-житель Новой Ладоги. 
 
По данному делу правоохранительные органы возбудили уголовное дело. 
Теги: избиение , кваказцы , колпинский район , охрана , поселок понтонный , сторож
Категории: Криминальные происшествия Новости СПб

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