В Колпинском районе четверо кавказцев забили до смерти охранника гаражного кооператива

В Понтонном четверо убийц до смерти забили мужчину в гаражном кооперативе.

В Колпинском районе четверо кавказцев забили до смерти пожилого охранника гаражного кооператива “Судостроитель”. Инцидент произошел в поселке Понтонный 15 ноября.

Как стало известно, 64-летний мужчина был убит представителями кавказских республик. Преступники были одеты в спортивные костюмы. Злоумышленники жестоко напали на петербуржца. Они избивали жертву руками и ногами до того момента, пока тот не перестал шевелиться. От полученных травм сторож погиб на месте происшествия.

Оперативники выяснили, что нападавшие скрылись с места происшествия на ВАЗе-2111 синего цвета. Очевидцу удалось установить государственный номерной знак автомобиля. Владельцем машины зарегистрирован 35-житель Новой Ладоги.

По данному делу правоохранительные органы возбудили уголовное дело.