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Лже-сотрудники пенсионного фонда ограбили старушку на Полюстровском проспекте
Сегодня, 12:40
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lesjasap
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Лже-сотрудники пенсионного фонда ограбили старушку на Полюстровском проспекте

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Мошенники подменили деньги пожилой женщины фальшивыми бумагами.

В Выборгском районе у пожилой женщины мошенники похитили 720 тысяч рублей. Сообщается что пенсионерка самостоятельно пустила грабителей в дом. Злоумышленники представились сотрудниками пенсионного фонда. 
 
Сообщается, что во время своего визита, мужчина и две девушки подменили денежные средства хозяйки квартиры на бумагу из “банка приколов”. Инцидент произошел около восьми часов 5 декабря в доме номер 84 по Полюстровскому проспекту. Пострадавшая заметила исчезновение сбережений только на следующий день.
 
В настоящее время правоохранительные органы разыскивают обманщиков. Полиция имеет подробные фотороботы подозреваемых. 
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Теги: выборгский район , полюстрово
Категории: Криминальные происшествия Новости СПб

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