Лже-сотрудники пенсионного фонда ограбили старушку на Полюстровском проспекте

Мошенники подменили деньги пожилой женщины фальшивыми бумагами.

В Выборгском районе у пожилой женщины мошенники похитили 720 тысяч рублей. Сообщается что пенсионерка самостоятельно пустила грабителей в дом. Злоумышленники представились сотрудниками пенсионного фонда.

Сообщается, что во время своего визита, мужчина и две девушки подменили денежные средства хозяйки квартиры на бумагу из “банка приколов”. Инцидент произошел около восьми часов 5 декабря в доме номер 84 по Полюстровскому проспекту. Пострадавшая заметила исчезновение сбережений только на следующий день.

В настоящее время правоохранительные органы разыскивают обманщиков. Полиция имеет подробные фотороботы подозреваемых.