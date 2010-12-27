Лже-сотрудники пенсионного фонда ограбили старушку на Полюстровском проспекте

В Выборгском районе у пожилой женщины мошенники похитили 720 тысяч рублей. Сообщается что пенсионерка самостоятельно пустила грабителей в дом. Злоумышленники представились сотрудниками пенсионного фонда.
Сообщается, что во время своего визита, мужчина и две девушки подменили денежные средства хозяйки квартиры на бумагу из “банка приколов”. Инцидент произошел около восьми часов 5 декабря в доме номер 84 по Полюстровскому проспекту. Пострадавшая заметила исчезновение сбережений только на следующий день.
В настоящее время правоохранительные органы разыскивают обманщиков. Полиция имеет подробные фотороботы подозреваемых.