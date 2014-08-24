В Польше завели дело против депутата, который погасил ханукальные свечи в парламенте

Обвинение выдвинуто в отношении Гжегожа Брауна.

На территории Польше возбуждено уголовное дело в отношении депутата местного сейма правой партии Гжегожа Брауна, который во вторник погасил огнетушителем ханукальные праздничные свечи в здании парламента. При этом политик говорил о том, что уже одно только зажигание свечей на Хануку, по его мнению, является сатанинским действием, поэтому не может происходить в законодательном органе. Когда Гжегож Браун затушил ханукальные свечи огнетушителем люди были эвакуированы из помещения.Журналисты из издания Gazeta Wyborcza уточнили, что Гжегож Браун решил прервать Хануку на Сейме. Маршал (спикер) польского Сейма Шимон Холовня отстранил после этого инцидента Брауна от заседания и приказал всем покинуть здание Сейма.

Это грубость, агрессия и глупость. Ничего подобного здесь не происходило уже давно. И это никогда больше не повторится. слова маршала Сейма

Политик заметил, что намерен подать жалобу в прокуратуру из-за действий коллеги. Предположительно, речь идет о статье за нарушение религиозного обряда.

В Польше снесли 468 памятников советским воинам.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости