В Политехническом университете начались антитеррористические учения

Они проходят в корпусе на Гражданском проспекте.

В среду, 19-го июня, на территории Калининского района проходят плановые антитеррористические учения. Об этом сообщила пресс-служба оперативного штаба Национального антитеррористического комитета в Петербурге.

В том числе безопасность проверяется в одном из корпусов петербургского Политехнического университета Петра Великого на Гражданском пр. 28. Эту информацию Piter. TV подтвердили в пресс-службе университета. В здании находится Высшая школа международных образовательных программ.

В учениях принимают участие силы и средства правоохранительных органов и специальных служб региона. Они решают задачи по предотвращению и пресечению террористических проявлений.

Из-за учений на дорогах могут возникнуть временные затруднения с передвижением транспорта. Вход на территорию, где проводятся учения, ограничен.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что терракт в петербургском метро спонсировали из Турции.

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