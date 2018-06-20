В Полежаевском парке установят скамейки к 2024 году

Также в проекте уделят внимание истории Великой Отечественной войны, ведь на территории парка располагалась линия обороны.

В четверг, 11 апреля, стало известно о том, что в Полежаевском парке установят скамейки. Об этом сообщает "Петербургский дневник".

Так, по словам главы Красносельского района Олега Фадеенко, в проекте уделят внимание истории Великой Отечественной войны. Отметим, что ранее на территории парка располагалась линия обороны.

Мы встречались с председателем Комитета по благоустройству Владимиром Рублевским. Они включают его в проектирование на 2020 год, чтобы развивать Полежаевский парк. И мы этого очень ждем, потому что это очень большая площадь, он красивый, зеленый. Хотелось бы, чтобы жители могли гулять там с комфортом рассказывает Фадеенко

Реализация проекта намечена на 2023-2024 год. Глава Красносельского района подчеркнул, что "все зависит и от проектировщиков, и от экспертизы, которая будет проводиться".

Полежаевский парк появился на юге Петербурга в 1840 году. Он занимает участок площадью 156 га между Петергофским шоссе, проспектом Маршала Жукова, Авангардной улицей и проспектом Ветеранов.

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