Видео: в Полежаевском парке петербуржцы заметили лису

Горожане утверждают, что периодически встречают лис в этом парке.

В Петербурге стали все чаще и чаще замечать диких зверей. Накануне, 27 мая, пользователь социальных сетей выложил видео с лисой. Она пробегала в Красносельском районе Петербурга.

Точное местоположение ― Полежаевский парк. По словам одного из комментаторов, в этом нет ничего удивительного, ведь ранее в этом месте был дом для лис, "пока не сбрили и не настроили бетонных ульев".

Другие отмечают, что таких обитателей в парке много, например, ласки.

Ранее биолог объяснил Piter.TV, почему животные стали чаще выходить на улицы Петербурга.

Видео: Макс Брусинский / "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"