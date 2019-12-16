Видео: в Полежаевском парке петербуржцы заметили лису

В Петербурге стали все чаще и чаще замечать диких зверей. Накануне, 27 мая, пользователь социальных сетей выложил видео с лисой. Она пробегала в Красносельском районе Петербурга.
Точное местоположение ― Полежаевский парк. По словам одного из комментаторов, в этом нет ничего удивительного, ведь ранее в этом месте был дом для лис, "пока не сбрили и не настроили бетонных ульев".
Другие отмечают, что таких обитателей в парке много, например, ласки.
Ранее биолог объяснил Piter.TV, почему животные стали чаще выходить на улицы Петербурга.
Видео: Макс Брусинский / "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"
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