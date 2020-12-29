В Покровской больнице стартовал проект особой помощи пожилым пациентам с коронавирусом

Фонд "Доброделы Петербурга" передал больнице 177 подарочных наборов для пожилых людей в возрасте 77 лет и старше.

В среду, 27 января, в Покровской больнице стартовал проект, созданный совместно с фондом "Доброделы Петербурга". Волонтеры смогут помочь пациентам, которые по разным причинам не сумели взять свои вещи из дома при госпитализации в больницу.

В наборе находятся тапочки, предметы личной гигиены, пижама и другие вещи. Такой набор может собрать и передать в фонд любой желающий, оставив пожелания о выздоровлении от своего имени. Больница уже получила 177 таких наборов для пожилых людей в возрасте 77 лет и старше, проходящих сегодня лечение в стационаре, к 77-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

В пресс-службе больницы также отметили, что в канун дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады из медучреждения после сложного и длительного лечения коронавирусной инфекции и сопутствующих заболеваний выписаны излечившиеся пациентки в возрасте 100 лет и 94 лет.

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Фото: пресс-служба Покровской больницы