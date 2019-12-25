В Подольске женщина забила насмерть 3-летнего приемного ребенка

Суд отправил детоубийцу на 10 лет в колонию.

В Подольске осудили женщину за убийство 3-летнего приемного ребенка.

РИА Новости со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Московской области сообщает, что суд признал 44-летнюю жительницу Подольска виновной по статьям "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего, повлекшее смерть" и "неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего".

Следствием и судом установлено, что женщина являлась 3-летнему ребенку приемной матерью, плохо занималась своими родительскими обязанностями и обращалась с ним с особой жестокостью. Вечером 29 января женщина избила малыша по голове и телу. От полученных травм во время побоев малыш скончался в больнице.

Бывшие на попечении женщины еще 4 приемных детей отправлены в социальные учреждения. Суд назначил женщине наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет с пребыванием в колонии общего режима.

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