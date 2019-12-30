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В Подольске изъяли 12 тысяч бутылок поддельной водки

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Хозяина контрафактной водки ищут, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

В Подольске сотрудники правоохранительных органов обнаружили склад с поддельной водкой.

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщает, что сотрудники ГУ экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из УМВД России по г.о. Подольск в промзоне на улице 8 марта обнаружили склад с немаркированной алкогольной продукции. При осмотре найдено 12 тысяч бутылок контрафактной водки различных марок.

Алкогольную продукцию отправили на экспертизу. Хозяина подпольной водки ищут, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Сегодня ранее: В Подмосковье горели торговые ряды на площади 450 квадратных метров.

Видео: МВД МЕДИА

Теги: контрафакт, криминал, новости московской области, новости россии, поддельная водка
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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