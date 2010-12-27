  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Подмосковных Химках мотоциклист погиб в ДТП, объезжая кошку
Сегодня, 8:02
270
MShaffter

В Подмосковных Химках мотоциклист погиб в ДТП, объезжая кошку

0 0

Появились подробности гибели молодого мужчины.

Накануне вечером в Химках погиб байкер, спасая кошку.

Сообщается, что трагедия произошла на Овражной улице в микрорайоне Сходня городского округа Химки. Мужчина 1986 года рождения на мотоцикле спешил домой, когда перед ним на дорогу выскочила кошка. Байкер ударил по тормозам, мотоцикл пошел юзом и вылетел с дороги. Мотоциклист грудной клеткой и головой ударился о столб. От полученных травм он скончался на месте ДТП до приезда медиков.

Ранее на Piter.TV: В центре Москвы мужчину насмерть сбил электропоезд.

Фото: ВК,  ДТП и ЧП | Москва и МО Онлайн | МСК

Теги: новости москвы и области, новости россии, погиб байкер, происшествия в россии, спас кошку
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости России,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии