В Подмосковных Химках мотоциклист погиб в ДТП, объезжая кошку

Появились подробности гибели молодого мужчины.

Накануне вечером в Химках погиб байкер, спасая кошку.

Сообщается, что трагедия произошла на Овражной улице в микрорайоне Сходня городского округа Химки. Мужчина 1986 года рождения на мотоцикле спешил домой, когда перед ним на дорогу выскочила кошка. Байкер ударил по тормозам, мотоцикл пошел юзом и вылетел с дороги. Мотоциклист грудной клеткой и головой ударился о столб. От полученных травм он скончался на месте ДТП до приезда медиков.

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Фото: ВК, ДТП и ЧП | Москва и МО Онлайн | МСК