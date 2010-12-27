В Подмосковье женщина подошла к окну и была убита выстрелом

В деревне Мясное городского округа Ступино Московской области на звук стрельбы женщина подошла к окну и была убита выстрелом в грудь.

В ночь на 8 декабря в деревне Мясное Московской области сосед застрелил женщину.

Следственные органы СУ СК РФ по Московской области сообщают, что в деревне Мясное в ночь на 8 декабря 47-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения начал беспорядочно стрелять из охотничьего ружья. 57-летняя соседка на звуки выстрелов подошла к окну и была убита выстрелом в грудь.

В отношении мужчины заведено уголовное дело по статье "убийство".

В настоящее время подозреваемый задержан. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. СУ СК РФ по Московской области

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Фото: Piter.TV, 112