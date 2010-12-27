В Подмосковье задержали убийцу, который жестоко убил 17-летнюю студентку в Домодедово

5 октября в частном доме было найдено тело молодой девушки с множественными колото-резанными ранами.

В Домодедово мужчина зверски расправился с 17-летней студенткой "Бауманки".

В Подмосковном коттедже в г.о. Домодедово 5 октября на своей кухне было обнаружено тело убитой 17-летней девушки. По некоторым данным, тело нашла старшая сестра. У студентки было перерезано горло, а на теле множественные колото-резанные раны.

Спустя двое суток непрерывной работы был вычислен и задержан подозреваемый в жестоком убийстве молодой девушки. В СМИ сообщается, что убийцей оказался бывший муж старшей сестры.

В настоящее время мужчина задержан, с его участием проводятся следственные действия, выясняются мотивы совершенного преступления, назначены судебные экспертизы. Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. СУ СК РФ по Московской области

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Фото: Рixabay