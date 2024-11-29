Полиция Подмосковья задержала пособника аферистов, убедивших подростка отдать ценности на 9 млн рублей

По словам задержанного, с ним связались якобы работники госструктур и сообщили, что его персональными данными завладели некие злоумышленники.

Полиция Подмосковья задержали пособника аферистов, убедивших подростка отдать ценности на 9 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

По данным ведомства, на телефон потерпевшей поступил звонок от якобы редставителя службы доставки, который попросил назвать код из поступившего СМС. После того, как девушка выполнила просьбу, разговор прервался. После этого с ней связался якобы сотрудник ФСБ и сообщил, что она и ее родственники финансируют Вооруженные силы Украины. Чтобы избежать уголовной ответственности, собеседник убедил подростка передать все ценности из дома для декларирования.

Потерпевшая собрала все ювелирные украшения матери и передала их прибывшему незнакомцу. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность одного из подозреваемых, исполнявшего роль курьера-посредника, и задержали его по месту временного проживания в Брянске. По словам задержанного, с ним связались якобы работники госструктур и сообщили, что его персональными данными завладели некие злоумышленники, и ему предложили сотрудничать с органами госбезопасности. Возбуждено уголовное дело.

