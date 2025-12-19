На каждого правонарушителя наложили штраф в размере 5 тысяч рублей с последующим выдворением за пределы страны.

В Подмосковье в ходе проверки склада выявлен 21 нелегальный мигрант. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

По данным следствия, сотрудники полиции при поддержке Росгвардии проверили складской комплекс, расположенный в микрорайоне Белые Столбы. По итогам рейда в отношении 21 гражданина из стран Средней Азии составлены административные протоколы.

Установленно, что восемь иностранцев осуществляли трудовую деятельность с нарушением миграционного законодательства. Еще 13 человек находились на территории РФ с нарушением установленного режима пребывания. На каждого правонарушителя наложили штраф в размере 5 тысяч рублей с последующим выдворением за пределы страны.

Видео: Telegram / Полиция Подмосковья