В Подмосковье сотрудники ГИБДД помогли принять роды на трассе

Сотрудники Госавтоинспекции помогли появиться на свет девочке.
Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщает, что сотрудники 10-го батальона дорожно-патрульной службы 1-го полка ДПС (северный) ГИБДД ГУ МВД России по Московской области капитаны полиции Александр Храпов, Юрий Карташов и старший лейтенант полиции Михаил Холзинев во время несения службы на дороге помогли появиться на свет малышке.
Под утро к экипажу подбежал взволнованный водитель-мужчина и попросил о помощи, сообщив, что в машине находится его беременная супруга, которая вот-вот родит. Полицейские предложили доставить роженицу на своей машине, но женщина сообщила, что ребеночек уже сейчас родится. Сотрудники полиции вызвали "скорую" и помогли отцу принять роды у женщины прямо в машине. Подъехавшие медики увезли роженицу и новорожденную девочку в перинатальный центр.
Сотрудники автоинспекции навестили семью, поздравили с рождением дочери и подарили малышке автокресло. К слову сказать, новорожденная 5ый ребенок в семье.
Видео: МВД МЕДИА
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