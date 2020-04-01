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В Подмосковье сотрудники ГИБДД помогли принять роды на трассе

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На 64 километре Минского шоссе к сотрудникам ГИБДД подбежал водитель и попросил о помощи.

Сотрудники Госавтоинспекции помогли появиться на свет девочке.

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщает, что сотрудники 10-го батальона дорожно-патрульной службы 1-го полка ДПС (северный) ГИБДД ГУ МВД России по Московской области капитаны полиции Александр Храпов, Юрий Карташов и старший лейтенант полиции Михаил Холзинев во время несения службы на дороге помогли появиться на свет малышке.

Под утро к экипажу подбежал взволнованный водитель-мужчина и попросил о помощи, сообщив, что в машине находится его беременная супруга, которая вот-вот родит. Полицейские предложили доставить роженицу на своей машине, но женщина сообщила, что ребеночек уже сейчас родится. Сотрудники полиции вызвали "скорую" и помогли отцу принять роды у женщины прямо в машине. Подъехавшие медики увезли роженицу и новорожденную девочку в перинатальный центр.

Сотрудники автоинспекции навестили семью, поздравили с рождением дочери и подарили малышке автокресло. К слову сказать, новорожденная 5ый ребенок в семье.

Видео: МВД МЕДИА

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России, Общество, Здоровье,

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Киреева Юлия
Сегодня 10:53

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