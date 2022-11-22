В Подмосковье разбился рязанский бизнесмен

В СМИ рассказали подробности трагедии.

Во время прыжка с парашютом в Коломне Московской области погиб бывший владелец рязанских радиостанций "Европа + Рязань" и "Русское радио – Рязань", предприниматель Сергей Цыганов. Также 51-летний предприниматель управлял местной сетью медицинским клиник. Об этом журналистам рассказали представители Telegram-канала "Рязинформбюро".Специалисты заметили, что трагедия произошла во время прыжка с парашютом на прошедших выходных. В социальных сетях распространился ролик, на котором видно, как бизнесмен приземляется на аэродроме "Коробчеево". Уточняется, что посадка не прошла плавно, так как мужчина не смог удачно выполнить разворот. В результате он получил травмы, перевернувшись несколько раз после падения. Экстремалу потребовалась госпитализация. Однако пациент с кончался, несмотря на работу врачей.

В Геленджике турист госпитализирован в тяжелом состоянии из-за оторвавшегося парашюта.

Фото и видео: Telegram / 112