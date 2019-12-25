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В Подмосковье расстреляли двух предпринимателей
Сегодня, 13:48
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MShaffter

В Подмосковье расстреляли двух предпринимателей

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По подозрению в двойном убийстве задержан 64-летний компаньон.

В Подмосковье были застрелены два бизнесмена.

Как сообщает ТАСС, родственники предпринимателя из Звенигорода обратились в полицию о пропаже мужчины. Вскоре полиция обнаружила его пустую машину, две гильзы и следы волочения. Затем в колодце в Одинцово с огнестрельными ранениями были найдены тела предпринимателя и его компаньона.

По подозрению в убийстве задержан 64-летний компаньон убитых. По предварительным данным между убитыми и подозреваемым вышел конфликт из-за земельного участка. В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение в двойном убийстве

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Фото:pixabay

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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