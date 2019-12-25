В Иркутске 15-летняя воровка избила полицейского и обругала нецензурной бранью

Группа подростков была задержана в ТЦ охранниками за воровство одежды и переданf в руки полиции.

В Иркутске несовершеннолетняя избила полицейских и обругала их нецензурной бранью.

Издание "КП Иркутск" сообщает, что охранники ТЦ задержали группу подростков, которые пытались украсть одежду, а затем передали их полиции. Во время разбирательств 15-летняя девушка несколько раз ударила полицейских, обругала их нецензурными словами и попыталась убежать. Когда ее попросили успокоиться, малолетняя воровка еще раз ударила стража порядка по лицу.

Сотрудникам МВД пришлось применить силу и спецсредства (наручники) к несовершеннолетней и доставить ее в отделение. Как удалось установить, данный подросток не один год состоит на учете по делам несовершеннолетних. Неоднократно уходила из дома. Мать несовершеннолетней на основании представления образовательного учреждения привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Данным инцидентом занимается и следственные органы.

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Фото:Piter.TV