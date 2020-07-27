Видео: В Подмосковье полиция уничтожила более 2,5 тонн дикорастущей конопли

В ходе рейда по обнаружение наркокультур было обнаружено целое поле дикорастущей конопли.

Сотрудники МВД нашли и уничтожили дикорастущее поле конопли в Московской области.

Сотрудниками группы по контролю за оборотом наркотиков совместно с коллегами из уголовного розыска ОМВД России по городскому округу Серебряные Пруды в районе поселка Успенский было обнаружено поле дикорастущей конопли. Правоохранители скосили наркосодержащие растения, а затем сожгли. Общая масса уничтоженных растений порядка 2,5 тонн.

Ранее Piter.TV рассказывал о подобном поле под Благовещенском, где полиция уничтожила дикорастущую марихуану на площади 1 га.

Видео и фото: МВД МЕДИА