В Подмосковье откроют свыше 60 "Макдоналдсов" за 5 лет

Ожидается появление шести тыс. рабочих мест.

В среду, 16 февраля, стало известно, что в ближайшие пять лет откроют еще 60 ресторанов "Макдоналдс" в Петербурге. Губернатор Андрей Воробьев и генеральный директор компании Марк Карена подписали соглашение на ПМЭФ в прошлом году, а теперь договорились о реализации проекта, передает телеканал "360".

За счет новых заведений появятся рабочие места, а на налоги от них в регионе строят детские сады. На сегодняшний день в подмосковных заведениях сети уже работают более 25 тыс. человек. Известно, что Министерство сельского хозяйства и продовольствия области поможет подобрать земли под новые рестораны.

В пресс-службе Андрея Воробьева указали, что ожидается появление шести тыс. рабочих мест. По словам уточнила министра инвестиций Подмосковья Екатерины Зиновьевой, объем инвестиций в развитие сети на территории региона уже сейчас составляет 12 млрд рублей. Дополнительно планируют инвестировать еще 7 млрд.

Ранее мы писали, что в Петербурге распалось объединение предприятий общепита "Рестоград".

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