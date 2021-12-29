В Петербурге распалось объединение предприятий общепита "Рестоград"

По словам Ружинского, что это решение было принято еще в конце прошлого года и не связано с какими-либо конфликтами.

В четверг, 13 января, ресторанные холдинги "Токио-сити" и Reca, а также сеть ресторанов "Русская рыбалка" заявили, что выходят из объединения "Рестоград". О причинах этого решения рассказал глава объединения "Рестоград" Александр Ружинский в беседе с "Петербургским дневником".

По словам Ружинского, что это решение было принято еще в конце прошлого года и не связано с какими-либо конфликтами. Глава объединения подчеркнул, что у участников "не совпало видение дальнейшего развития". Так, в ближайшей перспективе "Рестограда" на 2-3 места быть в меньшей степени общественной организацией, а в большей степени сервисом, помогающим ресторанам в эти непростые времена.

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Фото: Facebook / Рестоград