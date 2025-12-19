  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 9:43
31
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В Подмосковье один человек пострадал после стрельбы из окна многоквартирного дома

0 0

Огонь открыл 19-летний молодой человек.

Российские правоохранительные органы задержали 19-летнего молодого человека, который устроил стрельбу из окна многоквартирного дома в Сергиевом Посаде. Соответствующее заявление журналистам через социальные сети сделала начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова. В полиции уточнили, что противоправная деятельность юноши привела к одному пострадавшему. Потерпевший местный житель сообщил о том, что  на Новоугличском шоссе в него стреляли из окна. В результате с полученными телесными повреждениями он обратился за медицинской помощью.

"Сотрудники уголовного розыска и патрульно-постовой службы полиции, прибывшие на место происшествия, оперативно установили квартиру, из которой велась стрельба, и личность подозреваемого... При обыске в его квартире был обнаружен и изъят предмет, конструктивно схожий с пневматическим оружием.

пресс-служба МВД по Подмосковью

Сейчас по факту данного происшествия ведется уголовное дело по статье о хулиганстве. Нарушителю может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет. Сейчас злоумышленник помещен под домашний арест.

В Якутии раскрыли телефонную аферу на три миллиона рублей, совершенную два года назад.

Фото и видео: Telegram / Подмосковная полиция

Теги: мвд, московская область, регионы, стрельба, татьяна петрова
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии