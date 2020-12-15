В Подмосковье мужчина ударил девушку за то, что она бегала в коротких шортах

Пострадавшая написала заявление в полицию на злоумышленника.

На территории подмосковного Нахабино неизвестный напал на девушку "слишком коротких шортах". Об этом сообщила сама пострадавшая, которая опубликовала в социальных сетях кадры после инцидента. Она объяснила, что занималась бегом около жилого комплекса "Красногорский", но в какой-то момент молодой человек внезапно схватил 21-летнюю спортсменку и ударил ее по лицу. После этого девушка попыталась отбежать, но злоумышленник последовал за ней.

Ты что так выглядишь? речь юноши

Пострадавшая сумела заснять злоумышленника на камеру мобильного устройства, после чего к ней на помощь пришел прохожий. Мужчина попытался объяснить агрессору, что ему не следует возмущаться внешним видом девушки, так как она одета соответствующим образом для занятия спортом. В ответ на это молодой человек задал вопрос о том, могут ли девушки быть спортсменками. В настоящее время местная жительница написала заявление в правоохранительных органах. Подозреваемый скрылся во дворах, на текущий момент он еще не задержан.

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Фото и видео: Telegram / SHOT, BAZA