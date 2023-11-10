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В Подмосковье мать и сестра ученицы ударили учителя из-за замечания

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Прокуратура проводит проверку по факту случившегося в школе.

На территории поселка Деденево в Дмитровском городском округе Подмосковья в СОШ имени Н.К. Крупской проводится проверка после того, как мать и старшая сестра местной ученицы, которой ранее педагог сделала замечание за некорректное поведение на занятии, пришли в школу и ударили обидчицу. Соответствуюшей информацией поделились сотрудники регионального министерства по образованию.

Ученица спровоцировала учителя, оскорбляя её. После замечания со стороны учителя позвонила и пожаловалась маме. Мама вместе со старшей дочерью пришли в школу и нанесли телесные повреждения учителю.

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Ранее в telegram-канал прокуратуры по Московской области сотрудники сообщили, что по данному факту проводится проверка. В ходе нее будут установлены обстоятельства произошедшего, а также дана оценка специалистов действиям учителей, приняты меры реагирования.

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Фото и видео: Telegram / BAZA

Теги: драка, подмосковье, прокуратура, учителя, школы
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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