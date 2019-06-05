В Подмосковье клиент набросился на таксиста и искусал его

В Подмосковном Солнечногорске неадекватный пассажир набросился на таксиста и искусал его.
Водитель такси рассказал на видео, что буйный пассажир набросился на него, душил, пытался выцарапать глаза и кусался. В итоге у мужчины диагностировано сотрясение мозга, множественные гематомы и рваные раны от укусов. Не спасло водителя и наличие травматического пистолета, которым тот пытался защищаться.
Спасло водителя только то, что на крики выбежала мать неадекватного пассажира. Водитель мог сбежать и обратиться в полицию.
Видео: YouTube/Mosreg Video
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