В Подмосковье клиент набросился на таксиста и искусал его

У водителя такси гематомы, сотрясение мозга и рваные раны от укусов.

В Подмосковном Солнечногорске неадекватный пассажир набросился на таксиста и искусал его.

Водитель такси рассказал на видео, что буйный пассажир набросился на него, душил, пытался выцарапать глаза и кусался. В итоге у мужчины диагностировано сотрясение мозга, множественные гематомы и рваные раны от укусов. Не спасло водителя и наличие травматического пистолета, которым тот пытался защищаться.

Спасло водителя только то, что на крики выбежала мать неадекватного пассажира. Водитель мог сбежать и обратиться в полицию.

Видео: YouTube/Mosreg Video