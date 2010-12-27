В Подмосковье годовалый малыш утонул в декоративном пруду

Ребенок гулял во дворе частного домовладении без присмотра в деревне Соколово Щелковского городского округа.

Накануне, 6 июня, в Щелковском городском округе утонул годовалый малыш во дворе своего дома.

Сообщается, что трагедия произошла в деревне Соколово. Годовалый малыш остался без присмотра во дворе частного домовладения, пока его мать занималась домашними делами. Ребенок добрался до декоративного пруда и утонул в нем.

По факту гибели ребенка следственными органами проводится проверка, по результатам которой будет вынесено процессуальное решение.

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