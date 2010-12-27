В Омске мать убила двухлетнюю дочь из-за крошек хлеба

Появились жуткие подробности убийства, которое произошло еще 9 мая.

В Омске родная мать убила 2-летнюю дочь из-за крошек хлеба на полу. По данному факту СК возбудил уголовное дело по статье "убийство".

По версии следствия, убийство девочки произошло еще 9 мая. Пьяная 28-летняя женщина, которая воспитывала дочь 2 лет и сына 3 лет, разозлилась на девочку, которая ела булку, а крошки упали на пол. Разъяренная женщина посадила малышку на колени и начала запихивать в рот ребенка куски булки и крошки. Девочка задохнулась и умерла. Сожитель женщины вынес тело девочки и с целью сокрытия улик спрятал его.

В полицию обратилась знакомая женщины, которая сообщила, что в семье пропала младшая дочь. Женщина не признавала свою вину, но благодаря грамотной работе следователей, женщина созналась в содеянном. Где находится тело девочки, женщина сказать не может. Поиск останков ребенка осложняется тем, что 19-мая скончался от алкогольной интоксикации сожитель.

В настоящее время женщина задержана, решается вопрос о заключении ее под стражу. Выясняются все обстоятельства и причины, которые привели к печальным последствиям. Известно, что семья состояла на учете как неблагополучная. В ходе следствия также будет дана оценка работы органов опеки и попечительства.

В ходе следствия будет также решен вопрос об ответственности работников органов опеки и попечительства, обязанных осуществлять контроль за условиями проживания и воспитания несовершеннолетних в неблагополучных семьях, и других контролирующих органов, обязанных обеспечивать защиту прав несовершеннолетних. СУ СК РФ по Омской области.

Расследование уголовного дела продолжается.

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Фото: СУ СК РФ по Омской области