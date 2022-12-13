В Подмосковье арестованы двое местных жителей по обвинению в убийстве, совершенном в 1995 году

Мужчинам удалось убить двух человек, еще один пострадавший выжил.

Следователи и криминалисты Московской области сотрудничают с оперативными службами для установления причастности жителей города Люберцы к совершению двух убийств и незаконном хранении оружия. Соответствующее заявление в социальных сетях сделали представители регионального Следственного комитета. Известно, что ведется уголовное расследование по пунктам "з", "н" статьи 102, статьи 15 подпунктам "з", "н" статьи 102 в редакции УК РСФСР, а также части 2 статьи 222 УК РФ В криминальных эпизодах подозреваются граждане 1967-го года рождения.

Специалисты полагают, что 4 августа 1995 года родственница одного из обвиняемых сообщила ему о совершении преступления против половой неприкосновенности. Она указала также место совершения этого акта. В результате мужчина с огнестрельным оружием в руках бросил гранату в здание. Вместе со своим знакомым он стал угрожать двум мужчинам и женщину оставить помещение. После этого пострадавшие были вывезены подозреваемыми в лесополосу, где произошла серия выстрелов. Один из жертв скончался от ран в городе Железнодорожном Балашихинского района. Второму удалось спастись, он оказался в больнице. Обвиняемые также забрали с собой женщину в лес около деревни Лукьяновка Люберецкого района, где убили ее. В настоящее время проверяется причастность злоумышленников к другим тяжким и особо тяжким преступлениям в регионе.

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Фото и видео: Telegram / ГСУ СК России по Московской области