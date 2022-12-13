Момент гибели российского рабочего при взрыве газовоза попал на видео

Трагедия произошла в городе Омске.

В российском городе сварщик погиб при взрыве газовоза. Трагедия попала на запись видеокамеры. Известно, что мужчина проводил ремонт объекта, в рамках данной задачи демонтировал люк машины, которая перевозила газ. В какой-то момент около него происходит мощный взрыв. Авторы Telegram-канала Mash Siberia уточнили, что все произошло в Омске с 34-летним местным жителем. Он скончался на месте от полученных травм. Следственный комитет по региону уточняет, что по факту инцидента возбуждено уголовное дело за нарушение требований охраны труда.

Падение колеса обозрения в российском городе попало на видео.

Фото и видео: Telegram / Mash Siberia