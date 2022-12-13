Падение колеса обозрения в российском городе попало на видео

Прокуратура проводит проверку по факту случившегося.

В городе Арсеньев Приморского края падение колеса обозрения в парке "Восток" попало на видео, после чего ролик распространился по социальным сетям. Кадры размещены в Telegram-канале RT на русском" со ссылкой на очевидцев инцидента. Жители увидели, как старый аттракцион падает на территорию, рядом с которой находится детская площадка. На втором видео показано уже лежащее на земле колесо обозрения, в котором заметны искореженные кабинки. А администрации города журналистам пояснили, что в данном парке в настоящее время проводится плановый демонтаж старых аттракционов. На официальном сайте прокуратуры российского региона говорится о том, что после появления в сети видеозаписи с колесом обозрения начата проверка.

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Фото и видео: Telegram / RT на русском