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В Подмосковье женщину убила глыба льда упавшая с крыши

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В сети опубликовано видео с места происшествия.

Сегодня в подмосковном городе Рошаль произошла трагедия - глыба льда убила пожилую женщину.

Трагедия произошла в первой половине дня. Глыба льда упала с крыши двухэтажного дома. Женщина от полученных травм скончалась на месте. Следственные органы по данному факту начали доследственную проверку, по результатам которой будет вынесено процессуальное решение.

В настоящее время следователем проводится осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В кратчайшие сроки следствием будет выполнен весь комплекс мероприятий, направленный на установление должностных лиц, ответственных за уборку ледяного покрова с крыши данного дома. К ответственности будут привлечены лица, не предпринявшие своевременных мер, чьё бездействие в последствие повлекло смерть женщины.

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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