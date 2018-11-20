Опубликовано видео падения дерева на мужчину в Пскове

На Псков и ряд других регионов нашей страны обрушились мощные снегопады. Не обошли снежные осадки и Псковскую область. Под тяжестью снега стали падать деревья. Одно из которых упало прямо на прохожего мужчину.
ЧП произошло на Пароменской улице в районе дома №5 в 7ом часу вечера. На прохожего неожиданно упало дерево. На опубликованных кадрах видео с камеры наблюдения видно, что мужчине сильно повезло. Дерево упало на него кроной, и ветки дерева не причинили ему серьезного вреда.
Очевидцы вызвали скорую, но мужчина после осмотра отказался от госпитализации.
Видео: MDK
Оставить комментарий