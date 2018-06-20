Видео: в Подмосковье микроавтобус врезался в фуру, погибли 6 человек

Также в тяжелом состоянии находится 8-летняя девочка.

В Подмосковье произошло ДТП, в котором погибли шесть человек. Микроавтобус врезался в стоящую на обочине фуру. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Главное управление МВД по Московской области.

Авария случилась 4 апреля в 05:15 на 65-ом километре трассы М-4 "Дон". Экстренные службы предполагают, что водитель микроавтобуса мог просто уснуть за рулем. В результате аварии шесть человек погибли и двое пострадали, в том числе восьмилетний ребенок. Пострадавшие находятся в центральной районной больнице Домодедова, девочка находится в тяжелом состоянии.

Движение на автодороге не перекрывалось. Возгорания не последовало. К ликвидации последствий ДТП привлекалось 32 человека, 11 единиц техники. ГУ МЧС

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