В Подмосковье запустили приложение для оплаты ЖКХ с кешбэком

Жители региона смогут экономить на счетах ЖКХ за счет кешбэка.

В Подмосковье начало работу приложение для смартфонов, которое позволяет удобно и быстро оплачивать счета ЖКХ. Об этом в своем Instagram сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, информирует телеканал "360".

Приложение называется "Умная платежка". По словам Воробьева, с помощью приложения жители региона смогут передать показания и оплатить услуги без комиссии.

Одна из особенностей "Умной платежки" – возможность экономить за счет кешбэка. Воробьев отметил, что большинство жителей региона платят за коммуналку в срок, поэтому они заслуживают такого вида поощрения. Для этого создали программу "Коммунальный бонус".

Главное — отказаться от бумажной платежки и не допускать просрочек. Благодаря бонусной программе за год можно будет легко и незаметно сэкономить несколько тысяч рублей. Андрей Воробьев, губернатор Московской области

Также глава региона отметил, что с новым приложением пенсионерам помогут разобраться в клубах проекта "Активное долголетие", расчетных центрах, а также родственники.

Ранее мы сообщали, что главный врач больницы в Чите оплачивала счета ЖКХ за свою квартиру средствами медучреждения.

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