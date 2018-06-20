В Пермском крае в ДТП с автобусом и двумя грузовиками погиб человек

Накануне вечером, 1 апреля, в Пермском крае произошло крупное ДТП с участием пассажирского автобуса и двух грузовиков.
Авария произошла около 21 часов 45 минут по местному времени возле села Романово на трассе Пермь - Березники. По предварительной версии, виновник аварии водитель КАМАЗ, который выехал на встречку и допустил столкновение с МАЗ с прицепом. Пассажирский автобус врезался в прицеп и съехал в кювет.
В результате ДТП погиб пассажир КАМАЗа. Водитель КАМАЗа и МАЗа получили травмы различной тяжести и были госпитализированы в больницу.
Видео: ВК, Роман Л.
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