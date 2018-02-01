Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Новости России
Сегодня, 14:44
0
MShaffter
317
Код вставки плеера

В Подмосковье 13-летняя девочка умерла в ванной из-за мобильника

0
 
 

Девочка уронила в ванну мобильник подключенный к сети и погибла.

 В подмосковном Серпухове 13-летняя девочка погибла из-за телефона.

Следственными органами назначена доследственная проверка по факту гибели 13-летней школьницы. По данным следствия, девочка, находясь дома с матерью вечером 31 января пошла в ванну и взяла с собой телефон вместе с зарядным устройством. Через некоторое время мать обнаружила девочку без признаков жизни. Телефон, подключенный к сети, находился в воде.

Предварительная причина смерти - удар электрическим током. По данному факту продолжается проверка, по результатам которой будет вынесено процессуальное решение.

 

Видео: Piter.TV

Теги: несчастный случий , новости россии , подмосковье , умерла из-за телефона
Категории: Лента новостей Происшествия Новости России

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5