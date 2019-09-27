В Пискаревском парке в рамках акции "Лес Победы" высадили 75 елей

По всей России высаживают 27 миллионов именных деревьев в память о погибших во время Великой Отечаственной войны.

В Пискаревском парке высадили 75 елей в честь грядущего 75-летия Победы. Акция "Лес Победы" проходит по всей России под руководством экологического движение "Зеленая Россия".

В мероприятии приняли участие представители комитета по благоустройству Санк-Петербурга, школьники и ветераны войны. Полковник Васецкий Василий Петрович рассказал детям о попытках прорвать кольцо блокады. Василий Петрович участвовал в Выборгской операции на Карельском перешейке и остался в живых.

Акция "Лес Победы" началась по всей стране пять лет назад. Ко Дню Победы планируется высадить 27 миллионов именных деревьев в память о каждом павшем во время войны. Именно столько людей погибли по официальным данным.

Фото и видео: Piter.tv