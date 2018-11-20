В Пикалево скончался четырёхмесячный младенец

Причины смерти мальчика на данный момент не известны.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выявляют причину смерти грудного ребенка, кончина которого произошла в Бокситогорском районе 47 региона. Об этом информировали журналистов "47news" в правоохранительных источниках.

Как стало известно 47news, около восьми утра 5 февраля в квартире дома в третьем микрорайоне города Пикалёво медики скорой констатировали смерть четырёхмесячного мальчика. Признаков насильственной смерти визуально не зафиксировано. Причины смерти устанавливаются.

Также полицейские сообщили, что отец и мать скончавшегося малыша имели не самые теплые отношения с полицией района. Официального места работы они также не имели.

Источник: сетевое издание "47news"

Фото: uralinform.ru