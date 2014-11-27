В Петропавловской крепости пройдет церемония развода почетного караула

Церемония будет проводиться каждую субботу до начала ноября.

В субботу, 13 июля, в 11:55 в Нарышкином бастионе Петропавловской крепости состоится церемония развода почетного караула. В ней примут участие военнослужащие 165-й отдельной стрелковой роты почетного караула и оркестр штаба Ленинградского военного округа. Церемония будет проводиться каждую субботу до начала ноября.

Караульная служба в Петропавловской крепости существовала с момента основания крепости до 1926 года. Изначально в караулы назначались солдаты и офицеры из полков, дислоцировавшихся в Петербурге, а с 1711-1712 годов – из постоянного городского гарнизона. С 1720-х годов, когда гвардия была переведена в Петербург, к караульной службе стали привлекать военнослужащих гвардейских полков. В ноябре 1796 года в крепости была введена должность коменданта, и к несению караульной службы стали привлекать солдат из состава крепостного гарнизона наряду с представителями гвардейских полков.

Детальный церемониал смены караула был разработан при императоре Павле I и использовался до начала XX века. Современная церемония развода караула в Петропавловской крепости, разработанная Военной комендатурой Петербурга, носит символический характер и включает в себя плац-парад, вынос государственных флагов и традиционный полуденный выстрел из сигнального орудия на Нарышкином бастионе.

Фото: пресс-служба ГМИ СПб