В Петропавловской крепости раскопали старый деревянный бастион

На территории Петропавловской крепости специалсты обнаружили древний деревянный бастион. Находится он под уже существующим каменным. В результате археологических раскопок выяснилось, что деревянный вал находится на глубине в несколько метров.
Теперь музейному сообществу необходимо выяснить в каком состоянии находится конструкция Меньшикова бастиона, а также для чего были нужны эти помещения.
Исследователи обследуют и укрепят стены вала и сделают там гидроизоляцию, чтобы объект не разрушался.
Отметим, что два бастиона - деревянный и существующий могут вполне комфортно располагаться на территории вместе.
Фото: ВКонтакте/Санктъ-Петербургъ1703
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