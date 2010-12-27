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В Петропавловской крепости раскопали старый деревянный бастион
Сегодня, 11:45
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TretyakovaS

В Петропавловской крепости раскопали старый деревянный бастион

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Деревянный вал находится на глубине в несколько метров.

На территории Петропавловской крепости специалсты обнаружили древний деревянный бастион. Находится он под уже существующим каменным. В результате археологических раскопок выяснилось, что деревянный вал находится на глубине в несколько метров. 

Теперь музейному сообществу необходимо выяснить в каком состоянии находится конструкция Меньшикова бастиона, а также для чего были нужны эти помещения.

 Исследователи обследуют и укрепят стены вала и сделают там гидроизоляцию, чтобы объект не разрушался.

Отметим, что два бастиона - деревянный и существующий могут вполне комфортно располагаться на территории вместе. 

Фото: ВКонтакте/Санктъ-Петербургъ1703

Теги: новости петербурга, новости спб, петропавловская крепость
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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