В Петропавловской крепости раскопали старый деревянный бастион

Деревянный вал находится на глубине в несколько метров.

На территории Петропавловской крепости специалсты обнаружили древний деревянный бастион. Находится он под уже существующим каменным. В результате археологических раскопок выяснилось, что деревянный вал находится на глубине в несколько метров.

Теперь музейному сообществу необходимо выяснить в каком состоянии находится конструкция Меньшикова бастиона, а также для чего были нужны эти помещения.

Исследователи обследуют и укрепят стены вала и сделают там гидроизоляцию, чтобы объект не разрушался.

Отметим, что два бастиона - деревянный и существующий могут вполне комфортно располагаться на территории вместе.

Фото: ВКонтакте/Санктъ-Петербургъ1703