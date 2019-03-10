В Петропавловской крепости празднуют Масленицу

Посетители смотрят музыкальные выступления, участвуют в конкурсах и пробуют угощения.

Сегодня, 10 марта в Петропавловской крепости Петербурга празднуют Масленицу. Празднику дал старт полуденный выстрел из пушки.

Посетители смотрят музыкальные выступления, участвуют в конкурсах и пробуют угощения.

В концерте участвуют фолк-группа "Колесо", Ансамбль песни и танца Западного военного округа, ВИА "Кураж ФМ", ансамбль "Казачья Доля" и артисты театра "Играград".

Петербуржцы смогут прослушать информацию о том, как проходила Масленица в старину, поучаствовать в мастер-классах, изготовить миниатюрное подобие чучела Масленицы.

Видео: Piter.tv