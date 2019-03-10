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В Петропавловской крепости празднуют Масленицу

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Посетители смотрят музыкальные выступления, участвуют в конкурсах и пробуют угощения.

Сегодня, 10 марта в Петропавловской крепости Петербурга празднуют Масленицу. Празднику дал старт полуденный выстрел из пушки. 

Посетители смотрят музыкальные выступления, участвуют в конкурсах и пробуют угощения. 

В концерте участвуют фолк-группа "Колесо", Ансамбль песни и танца Западного военного округа, ВИА "Кураж ФМ", ансамбль "Казачья Доля" и артисты театра "Играград".

Петербуржцы смогут прослушать информацию о том, как проходила Масленица в старину, поучаствовать в мастер-классах, изготовить миниатюрное подобие чучела Масленицы. 

Видео: Piter.tv 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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