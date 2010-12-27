Китайцы-нелегалы работали в Петропавловской крепости экскурсоводами

Нелегальные гиды в Петропавловской крепости получили по протоколу за незаконный въезд и работу в РФ.

В Петропавловской крепости поймали с поличным трех гидов-нелегалов. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД, также сообщается, что документы проверили у восьми гидов-переводчиков из Восточной Азии.

Выяснилось, что трое из пойманных осуществляли трудовую деятельность в России с нарушением законодательства, кроме того, на территории РФ они находились незаконно. В пресс-службе отметили, что иностранным гражданам вменяли протоколы за незаконный въезд и работу в России, а вот турфирмы получат крупный штраф. За каждого их сотрудника, который нарушал закон, будет выписан штраф до миллиона рублей.

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